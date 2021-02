Munsbach (www.fondscheck.de) - Der Start in das neue Jahr war holprig, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY).Nach einer euphorischen ersten Woche hätten die globalen Aktienmärkte zunächst konsolidiert, um den Monat nach einer in der letzten Januarwoche einsetzenden Korrektur mit einem leichten Minus abzuschließen. Diese Korrektur sei allerdings nicht ganz überraschend gekommen, denn die Anzeichen hierfür hätten sich zuvor gehäuft. Sentimentindikatoren hätten überschwängliche Euphorie attestiert, die ihren Ausdruck unter anderem in exzessiven Preissprüngen thematischer ETFs, Spekulationen im IPO- und SPAC-Markt und einem Ansturm auf Microcaps gefunden habe. Während sich der Überschwang vor allem in einzelnen Marktsegmenten abgespielt habe, habe die Korrektur auch Druck auf den Gesamtmarkt ausgeübt. ...

