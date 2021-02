Am heutigen Freitag findet die Hauptversammlung bei ThyssenKrupp statt. Dabei wird es vor allem auch um die Zukunft der Stahlsparte gehen. Konzernchefin Martina Merz wird sich auf unangenehme Fragen einstellen müssen. Die IG Metall fordert eine rasche Lösung, bleibt aber nach wie vor skeptisch, was einen Verkauf an Liberty Steel angeht."Bis März muss was passieren. Es muss Klarheit über die verschiedenen Optionen geben", sagte der nordrhein-westfälische IG-Metall-Chef Knut Giesler der Nachrichtenagentur ...

