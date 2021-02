Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit positiven Vorzeichen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund zwanzig Minuten vor Sitzungsbeginn um 0,41 Prozent über dem Schlussstand vom Vortag. Die US-Aktienmärkte, die mit klaren Gewinnen geschlossen hatten, lieferten positive Vorgaben, auch in Asien ging es überwiegend bergauf.Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht ...

