Was für ein Auftakt für die Tencent-Beteiligung: Der Börsengang der chinesischen Video-App Kuaishou, hat in Hongkong einen Ansturm auf die Aktien des Unternehmens ausgelöst. Bis zur Mittagszeit am Freitag (Hongkonger Zeit) kletterte der Kurs von 115 auf 307 Hongkong-Dollar, ein Plus von mehr als 167 Prozent.Der Marktwert der Firma lag damit bei etwa 110 Milliarden Euro. Unmittelbar nach dem Handelsstart hatte sich der Kurs sogar fast verdreifacht. Tencent hält mehr als 20 Prozent an Kuaishou.

