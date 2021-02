HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rio Tinto mit "Hold" und einem Kursziel von 6000 Pence in die Bewertung aufgenommen. Analyst Richard Hatch betonte in einer am Freitag vorliegenden Studie die hohe Dividendenrendite. Zugleich gebe es Risiken, so Hatch mit Verweis auf politische Beziehungen und die finanzielle Position der Tochtergesellschaft Turquoise Hill. Dennoch zieht Hatch Rio dem Papier von BHP vor./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2021 / 19:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007188757

