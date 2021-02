Im Jahr 2020 wurden in Deutschland 32 geschlossene AIFs mit einem Eigenkapitalvolumen von zusammen 839 Mio. Euro emittiert. Das ist ein Rückgang gegenüber 2019 um 32%. Ein wesentlicher Grund für das Minus ist, dass das durchschnittliche Emissionsvolumen der Fonds deutlich gesunken ist. Während die Publikums-AIF in den Jahren 2017 bis 2019 einen deutlichen Volumenanstieg aufwiesen und das prospektierte Eigenkapitalvolumen in den Jahren 2018 und 2019 jeweils die Marke von 1 Mrd. Euro überschritt, wurde dieser Aufwärtstrend im Jahr 2020 gestoppt.

