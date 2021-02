Die ITM-Power-Aktie schließt bereits seit einer Woche jeden Tag im Plus. Noch zuvor hatte der Elektrolyse-Spezialist mit seinen Halbjahreszahlen für Enttäuschung gesorgt. Jetzt aber zeigt sich der Wert wieder von seiner starken Seite. Die Charttechnik verrät, wie es nun noch weitergehen könnte.Am vergangenen Donnerstag hat ITM Power in seine Bücher blicken lassen (DER AKTIONÄR berichtete). Der massive Umsatzeinbruch sorge für schlechte Stimmung an der Börse, woraufhin der Wert kurzzeitig bis zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...