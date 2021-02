Vielleicht ist das der große Unterschied bei den IPOs: Die Amerikaner liebe ihre Unternehmen und sind begeistert von den sich bietenden Möglichkeiten, während Börsengänge - auch von jungen Firmen - hierzulande häufig primär daran gemessen werden, wann sie denn endlich profitabel arbeiten und welche Margen möglich sind. Kein Wunder, dass zuletzt gerade im Biotech-Bereich mit ... The post Sensei Biotherapeutics: Auf den Spuren von BioNTech appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...