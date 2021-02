Gold fällt, der Dollar steigt - warum ist das so? Die Märkte erwarten doch eigentlich Inflation, das müßte doch eigentlich Gold als Absicherung attraktiver machen? Gold fällt, der Dollar steigt - warum ist das so? Die Märkte erwarten doch eigentlich Inflation, das müßte doch eigentlich Gold als Absicherung attraktiver machen? Eigentlich - aber die Märkte fokussieren sich auf die im Vergleich zu anderen Ökonomien stärkere US-Wirtschaft und die in den USA absehbar höhere Inflation, die die Fed perspektivisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...