NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen für das vierte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Umsatzseitig habe der Pharmahersteller im Rahmen der Erwartungen gelegen, beim Gewinn darüber, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den Ausblick bezeichnete der Experte als robust. Der aktuelle Kapitalmarkttag sollte für Zuversicht sorgen. Unter den großen europäischen Pharmawerten ist Sanofi weiter sein "Top Pick"./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2021 / 02:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2021 / 02:26 / ET

