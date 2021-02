Die französische Großbank BNP Paribas (ISIN: FR0000131104) will eine Dividende in Höhe von 1,11 Euro in bar für das letzte Jahr an die Aktionäre ausschütten, wie der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Freitag mitteilte. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 21 Prozent des Nettogewinns im Jahr 2020. Es sei der höchste Betrag, der aufgrund der Regulierung durch die Europäische Zentralbank ...

