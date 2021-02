Frankfurt (www.fondscheck.de) - CAPinside gehört seit Juli 2020 zur Universal-Investment-Familie, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Das Hamburger FinTech verbinde Anleger und Asset-Manager im digitalen Zeitalter. Mit dem hybriden Ansatz aus Machine-Learning-Technologie und direktem persönlichem Kontakt zu Entscheidern sei CAPinside die am schnellsten wachsende Online-Community für den Informationsaustausch zu Investmentfonds im deutschsprachigen Raum. Die digitale Plattform habe sich insbesondere bei Finanzberatern, Maklern und Fondsselektoren zur relevanten Informationsquelle für Anlagetrends und Produktauswahl entwickelt. ...

