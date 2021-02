Ford will die Investitionen in die Elektrifizierung seiner Fahrzeuge bis zum Jahr 2025 auf mindestens 22 Milliarden US-Dollar annähernd verdoppeln. Das kündigte der US-Autobauer jetzt im Rahmen der Bekanntgabe seiner Geschäftszahlen an. Zusätzlich zu den 22 Milliarden Dollar (rund 18,4 Milliarden Euro) will Ford sieben Milliarden Dollar (5,85 Milliarden Euro) in das autonome Fahren investieren. "Die ...

