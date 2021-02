DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen starten wenig verändert - RTL haussieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Freitag wenig verändert in den Handel gestartet. Die Stimmung bleibt angesichts der Rekordjagd an Wall Street gut. Auch für den DAX wird ein Test des Allzeithochs von 14.132 Punkten im weiteren Verlauf nicht ausgeschlossen. Viel könnte von den am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten abhängen. Gerechnet wird in den USA nur mit einem moderaten Stellenaufbau von rund 50.000 Stellen. Der DAX notiert im frühen Geschäft unverändert bei 14.060 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt deutlicher um 0,4 Prozent auf 3.656 Zähler. Die Titel des Medienkonzerns RTL schnellen nach einer Transaktion empor.

Versteilerung der US-Zinskurve im Blick

Im Blick steht weiter die Versteilerung der US-Zinskurve. Sollten die US-Arbeitsmarktdaten einen stärkeren Anstieg der Stundenlöhne anzeigen, könnte dies für zunehmenden inflationären Druck sprechen. Ein Anstieg könnte der entscheidende Impulsgeber für einen Sprung der langfristigen US-Zinsen über die 2-Prozentmarke werden. Der stark von Schwellenwertlogik abhängende Aktienmarkt könnte dann einen Ausverkauf starten, so die Befürchtung von Händlern.

Gut kommen die Geschäftszahlen von BNP Paribas (plus 0,6 Prozent) im Handel an. Wie bei anderen Instituten auch hat sich im vierten Quartal ein starkes Handels- und Investmentbanking-Geschäft gezeigt. Das Gesamtjahr 2020 konnte dadurch trotz Corona etwas besser durchfahren werden als von Analysten erwartet. Gelobt wird vor allem der zuversichtliche Ausblick auf 2021. Hier erwartet BNP sowohl höhere Einnahmen als auch geringere Risikovorsorgen. Dazu soll es wieder Aktienrückkäufe geben.

Für Sanofi geht es 2,5 Prozent nach oben. Der französische Pharmariese hat am Morgen mit dem Ausblick überrascht, wonach ein "hoher einstelliger Prozentanstieg" des Gewinns je Aktie für 2021 erwartet werde. Analysten bezeichnen den Ausblick als "robust". Zwar habe es kleine Umsatzschwächen im vierten Quartal in einigen Bereichen gegeben, diese seien jedoch durch den Bereich Impfstoffe größtenteils aufgefangen worden. Durch geringere Forschungsausgaben habe der Gewinn die Konsenserwartungen um bis zu 9 Prozent übertroffen.

Trotz durchwachsener Geschäftszahlen geht es für die Aktie der dänischen Brauerei Carlsberg um 2,8 Prozent nach oben. Gefallen finden die Anleger an der Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms mit einem Volumen von 750 Millionen Kronen.

Die Aktien von Vallourec fallen um 5,1 Prozent, nachdem sie zuvor tagelang vom Handel ausgesetzt waren. Der kriselnde französische Stahlhersteller hat nach Verhandlungen mit seinen Kreditgebern eine Restrukturierung der Finanzen bekanntgegeben. Rund 65 Prozent der Gläubiger hätten dieser zugestimmt, heißt es. Ziel ist eine drastische Senkung des Verschuldungsgrades.

RTL verkauft US-Tochter Spotx

Mit einem Kurssprung von 7,8 Prozent bei RTL Group honoriert der Markt den Verkauf der Tochter Spotx. Für das US-Werbetechnologie-Unternehmen zahlt die US-Gesellschaft Magnite 1,17 Milliarden Dollar. Dabei werden 560 Millionen Dollar in bar beglichen, dazu kommen 14 Millionen Magnite-Aktien. Als Verkaufsgrund führt RTL die einseitige Ausrichtung des Unternehmens auf die USA an.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.659,04 0,46 16,92 2,99 Stoxx-50 3.179,50 0,18 5,86 2,29 DAX 14.071,06 0,08 10,77 2,57 MDAX 32.391,88 0,10 30,82 5,18 TecDAX 3.517,29 0,40 13,86 9,48 SDAX 15.696,96 -0,06 -8,91 6,31 FTSE 6.510,68 0,11 6,96 0,67 CAC 5.657,36 0,87 48,82 1,91 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,46 -0,01 -0,70 US-Zehnjahresrendite 1,14 -0,01 -1,54 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:41 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1981 +0,14% 1,1966 1,1977 -1,9% EUR/JPY 126,24 -0,01% 126,23 126,27 +0,1% EUR/CHF 1,0810 -0,08% 1,0812 1,0817 0% EUR/GBP 0,8745 -0,10% 0,8747 0,8765 -2,1% USD/JPY 105,36 -0,16% 105,50 105,44 +2,0% GBP/USD 1,3701 +0,24% 1,3680 1,3660 +0,3% USD/CNH (Offshore) 6,4771 +0,03% 6,4789 6,4728 -0,4% Bitcoin BTC/USD 37.662,25 +0,98% 37.582,00 36.726,25 +29,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,90 56,23 +1,2% 0,67 +17,0% Brent/ICE 59,44 58,84 +1,0% 0,60 +14,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.807,29 1.794,00 +0,7% +13,29 -4,8% Silber (Spot) 26,66 26,38 +1,1% +0,29 +1,0% Platin (Spot) 1.115,65 1.101,48 +1,3% +14,18 +4,2% Kupfer-Future 3,59 3,55 +1,1% +0,04 +2,1% ===

February 05, 2021 03:56 ET (08:56 GMT)

