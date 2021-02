Der Krypto-Finanzdienstleister NetCents Technology hat zuletzt spannende Nachrichten verkündet: Neben der Tatsache, dass das kanadische Unternehmen weitere Fortschritte bei der Entwicklung seiner Kryptowährungs-Kreditkarte verzeichnen kann, will NetCents die eigene Kryptobörse nun auch seinen Partnern anbieten. Wie das Unternehmen am 2. Februar bekannt gab, will NetCents aus der NC Exchange eine White-Label-Kryptobörse machen und diese anderen Unternehmen und Partnern anbieten. Dazu der NetCents-CEO ...

