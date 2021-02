Der Bullenmarkt im EURUSD scheint aktuell in arge Bedrängnis zu geraten. Die letzten Supports wurden abverkauft und die Wochenperformance ist tiefrot. Wo das Potential einer Bärenmarktrally liegt und welche Ziele sich für eine Gegenbewegung eignen, lesen Sie in den folgenden Zeilen. Die Schwäche des EURO gegenüber dem US-Dollar ist auch Thema in der LIVE-Besprechung mit dem Marktexperten Mike Seidl. Die Dollarbullen melden sich zurück Tickmill-Analyse: ...

