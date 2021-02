Frankfurt am Main (ots) - Ab sofort sind alle Impfzentren Deutschlands in den digitalen Verzeichnissen Das Örtliche, Das Telefonbuch und Gelbe Seiten gelistet - dies entspricht rund 450 Einträgen in jedem Verzeichnismedium. Anlass dafür ist der Start einer der größten Impfkampagnen Deutschlands im Dezember 2020, die mit effektiven und sicheren Impfungen einen entscheidenden Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie leisten kann. Im Mittelpunkt stehen dabei Impfzentren, die für eine reibungslose, flächendeckende Impfung der Bevölkerung sorgen sollen und für eine korrekte Lagerung der Impfstoffe optimal ausgerüstet sind.Verantwortung als bedarfsgerechtes Informationsangebot für Endverbraucher"Mit der Aufnahme der Impfzentren erweitern wir unser Informationsangebot und stellen der Bevölkerung zum nahenden Start eines flächendeckenden Impfangebots alle relevanten Informationen zur Verfügung", so Dirk Schulte, Geschäftsführer der Service- und Marketinggesellschaften Das Örtliche, Das Telefonbuch und Gelbe Seiten. "Die drei Marken kommen damit ihrer Verantwortung einer seriösen Informationsquelle mit jährlich medienübergreifend rund 2,6 Milliarden Nutzungen* nach."Impftermine werden weiterhin zentral vergebenAufgrund der hohen Nachfrage und den begrenzten Produktionskapazitäten der Impfstoffe werden aktuell zunächst vor allem die vulnerablen Gruppen wie zum Beispiel Bewohner von Pflegeheimen und Pflegepersonal geimpft. Impfberechtigte werden von den Bundesländern aktiv informiert. Die Terminvergabe ist zentral organisiert, damit es nicht zu Warteschlangen vor Impfzentren kommt. Fast alle Bundesländer nutzen dabei die 116117 als zentrale Rufnummer für die Terminvergabe. Diese Rufnummer ist auch in den Einträgen der Impfzentren in den Verzeichnismedien Das Örtliche, Das Telefonbuch und Gelbe Seiten vermerkt.*Quelle: GfK-Studie zur Bekanntheit und Nutzung der Verzeichnismedien 2020. Repräsentative Befragung von 15.974 Personen ab 16 Jahren, Oktober 2020.Pressekontakt:Gelbe Seiten Marketing Gesellschaft mbHNina MülhensTelefon: 069 2731696 - 205E-Mail: presse@gelbeseitenmarketing.deWeb: www.gelbeseiten.deOriginal-Content von: Gelbe Seiten Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64713/4830864