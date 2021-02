Intel-Calls mit 68%-Chance bei Erreichen des Minimalzieles

aut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse besteht bei der Intel-Aktie (ISIN: US4581401001) die Chance auf eine Rally. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Intel-Aktie befindet sich seit dem Hoch bei 69,29 USD aus dem Januar 2020 in einer Abwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung näherte sich die Aktie zweimal dem wichtigen Unterstützungsbereich um 42,76-42,04 USD an, drehte aber beide Mal knapp darüber nach oben ab. Die letzte Annäherung erfolgte Ende Oktober 2020. Seitdem zieht der Aktienkurs wieder an. Mitte Januar 2021 erreichte der Wert seinen Abwärtstrend seit Januar 2020. Es kam sogar zu einem kurzen Ausbruch über diesen Trend, der aber wieder an ein kurzfristiges log. 50% Retracement abverkauft wurde. Dort drehte die Aktie wieder nach oben und schoss gestern über dem Abwärtstrend seit Januar 2020.

Ausblick: Damit hat die Intel-Aktie die Chance auf eine weitere Rally. Diese Rally könnte in den nächsten Tagen zu Gewinnen bis 63,70-63,95 USD und später bis 69,29 USD führen. Sollte ein Ausbruch über dieses Hoch gelingen, dann wäre ein Anstieg in Richtung des Allzeithochs aus dem Jahr 2000 bei 75,81 USD möglich. Sollte der Aktienkurs aber unter das gestrige Tagestief bei 57,19 USD abfallen, dann wäre der Ausbruchsversuch erneut gescheitert. Abgaben in Richtung 53,79 bis 52,68 USD würden kurzfristig drohen."

Gelingt der Intel-Aktie in den nächsten Tagen der Anstieg auf die Marke von 63,70 USD, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call mit Basispreis bei 60 USD

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Intel-Aktie mit Basispreis bei 60 USD, BV 0,1, ISIN: DE000HR4WP47, Bewertungstag 14.4.21, wurde beim Intel-Kurs von 58,79 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,199 USD mit 0,24 - 0,25 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Intel-Aktie auf 63,70 USD innerhalb des kommenden Monats wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,42 Euro (+68 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 53,3171 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Intel-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 53,3171 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PF6H4Z7, wurde beim Intel-Kurs von 58,79 USD mit 0,50 - 0,54 Euro quotiert.

Beim Intel-Aktienkurs von 63,70 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - bei 0,86 Euro (+59 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Intel-Aktien oder von Hebelprodukten auf Intel-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de