Mainz (ots) -Sonntag, 14. Februar 2021, 10.25 Uhr, 3satErstausstrahlungAm Sonntag, 14. Februar 2021, 10.25 Uhr, 3sat, spricht Denis Scheck in einer neuen Ausgabe der Literatursendung "lesenswert" mit Hedwig Richter über ihr Buch "Demokratie - Eine deutsche Affäre" sowie mit Kristof Magnussons über "Ein Mann der Kunst".Steckt die Demokratie in der Krise? Dieser Frage geht Hedwig Richter, Historikerin und Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München, in ihrem neuen Buch "Demokratie - eine deutsche Affäre" nach. Dafür seziert sie die Geschichte der Demokratie am Beispiel Deutschlands - von den Anfängen, Fehlern und Zufällen bis zum großen Zivilisationsbruch des Holocausts.Mit "Ein Mann der Kunst" hat Autor Kristof Magnusson eine dialogstarke Satire auf den heutigen Kulturbetrieb geschrieben: Als Kunstfreunde dem zurückgezogen lebenden Maler KD Pratz ein Museum widmen wollen, empfängt er sie für einen exklusiven Besuch in seinem Zuhause. So finden sich ein grummeliger eitler Künstler und seine geschmeichelten Verehrer zusammen, die allerdings nach und nach die Beherrschung verlieren, als ihr Idol beginnt, ihnen die Unvollkommenheit der Welt und ihre eigene um die Ohren zu hauen. Während einer Fahrt mit der Merkurbahn auf den Hausberg Baden-Badens spricht Denis Scheck mit Magnusson über dessen neues Buch.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/lesenswertWeitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4830888