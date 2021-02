Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Gold und Silber legten in der zu Ende gehenden Woche eine wahre Berg- und Talfahrt an den Tag. Nachdem es zunächst danach aussah, als wolle Silber nach oben ausbrechen, ging es in den folgenden Tagen deutlich nach unten. Der Silberpreis fiel von über 30 Dollar in den Bereich um 26 Dollar zurück. Noch heftiger erwischte es gestern Gold. Der Goldpreis kam unter die Räder und rutschte am Donnerstag unter die Marke von 1.800 Dollar. Die Frage ist: Wie tief geht es noch. "Wir sollten in den kommenden Tagen eine Erholungsrallye sehen", sagt Markus Bußler. Allerdings sei es alles andere als gewiss, dass dies auch die Trendwende sei. In der Regen gebe es bei Edelmetallen dann einen Boden, wenn sich auch positive Divergenzen ausbilden. Sprich: Obwohl die Notierungen ein neues Tief markieren, erreichen die technischen Indikatoren kein neues Tief mehr. Bei Gold und GDX traten im November keine positiven Divergenzen auf. Und das eröffnet nach wie vor die Tür für ein neuerliches Tief bei Gold und GDX. "Silber könnte sich dagegen im Bereich von 24 bis 25 Dollar stabilisieren." Im Bereich der Einzelaktien geht es unter anderem um das Papier von Royal Gold. Der Konzern hat als einer der ersten im Edelmetallsektor seine Zahlen für das Dezember-Quartal vorgelegt. Und die sind gut ausgefallen. Die Dividende klettert auf mittlerweile 1,20 Dollar je Aktie. Dennoch: Das Papier honoriert das nicht. Wie viel andere Royalty-Unternehmen auch hat Royal Gold mittlerweile rund 30 Prozent vom Hoch verloren. Bei Pan American Silver gibt es einen Wechsel auf der Position des Chairmans. "Das ist von langer Hand geplant", sagt Markus Bußler. Zwar verlasse mit Ross Beaty ein großer Name diese Position. Dennoch sei Pan American gut aufgestellt und bleibe zusammen mit Fortuna Silver einer der Favoriten im Silbersektor. Welche Neuigkeiten es von Fosterville South gibt und ab wann der Spin-out Leviathan Gold gehandelt wird, erfahren Sie in dem Video, das Sie gleich hier ansehen können. Wollen Sie dabei sein bei der Rallye der Edelmetallaktien? Dann testen Sie den Börsendienst "Goldfolio" vier Wochen für nur 49 Euro. Alle Details unter: https://www.goldfolio.de/start.htm Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co? Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler. Jetzt kostenlos registrieren! http://www.goldfolio.de Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot. Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube