DJ Club Carinthia lädt zur Programmvorschau auf die Europäischen Toleranzgespräche 2021 - Mit Gastvortrag von Tischtennisweltmeister und Olympiasieger Jochen Wollmert

Wien (pts014/05.02.2021/10:25) - Fairness und Toleranz in Zeiten der Pandemie sind die Stichworte, mit denen die Organisatoren der Europäischen Toleranzgespräche ins Jahr 2021 gehen. Mehr denn je geht es jetzt um die zentrale Frage, was wirklich wichtig ist. Die Folgen der Pandemie reichen weit über die körperliche Unversehrtheit und Gesundheit hinaus und betreffen Wirtschaft, Kultur und Sport gleichermaßen. Was ist jetzt zu tun, damit unser gesellschaftliches Gefüge weiterhin funktioniert?

Die Europäischen Toleranzgspräche 2021 stehen unter dem Titel "FAIRNESS - Die neue Globalisierung" und werden sich vor allem mit vielbeschwörten Werten wie Fairness und Gerechtigkeit, Solidarität und Nächstenliebe, Respekt und Wertschätzung befassen. Der Auftakt dazu erfolgt - wie jedes Jahr - im Wiener Club Carinthia - mit Unterstützung der Oberbank und des Travel Industry Club Austria. Bei einem Gastvortrag erläutert der vielfache Tischtennis-Weltmeister und Olympiasieger Jochen Wollmert, wie man mit Fairness erfolgreicher ist.

Termin: Aschermittwoch, 17. Februar 2020, 18 bis 20 Uhr Ort: Im Oberbank-Livestream auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yt38578TgP0 oder Facebook: https://www.facebook.com/events/1116252805454528/ Eine Anmeldung zur Teilnahme ist nicht erforderlich. http://www.fresach.org

Im Anschluss an das Impulsreferat von Jochen Wollmert diskutieren die Sprachwissenschafterin Elisabeth Schrattenholzer, die Psychologin Margarethe Prinz-Büchl, die Verhaltensbiologin Elisabeth Oberzaucher, der EU-Experte der Arbeiterkammer, Valentin Wedl, und der Präsident des Kuratoriums der Europäischen Toleranzgespräche, Hannes Swoboda, mit Claus Reitan über notwendige Veränderungen, die mit der Corona-Pandemie anstehen.

Hinweis für Medienvertreter und Journalist*innen: Im Vorfeld des Diskussionsabends organisiert der Denk.Raum.Fresach um 17 Uhr ein Presse-Hintergrundgespräch. Eine ZOOM-Einladung dazu ergeht individuell und mit separater Post. Bei Interesse an einer Teilnahme bitte um formlose Anmeldung per E-Mail an: presse@fresach.org.

Die Toleranzgespräche 2021 werden unterstützt vom Bundesministerium für Kultur, öffentlicher Dienst und Sport, vom Land Kärnten und der Stadt Villach. Partner sind u.a. der PEN-Club Austria, der Travel Industry Club Austria, der Club Carinthia. Information und Anmeldungen: # ETG21, Dr. Wilfried Seywald, Tel.: 0699-18114006, E-Mail: presse@fresach.org.

