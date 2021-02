Wetter (ots) - Die MHH Medien Handel GmbH hat ein bedeutsames Upgrade für ihr sehr beliebtes elektronisches Katzenspielzeug zum Jagen und Austoben (https://katzenspielzeug-elektrisch.de), den Mini Ball, auf den Markt gebracht.Aktualisierung perfektioniert dies vollautomatische Spielzeug für KatzenDer Mini Ball 2.0 bietet eine wesentliche neue Funktion, die jede Menge Katzenbesitzer beglücken wird. Es wurde ein neuer Spielmodus ohne Hüpfen dazugefügt, deswegen ist der Mini Ball nun auch auf harten Böden, wie Fliesenböden und Laminat ohne laute Geräusche gänzlich verwendbar. Die aktuelle Funktion gewährleistet optimalen Spielspaß gleichfalls für ängstliche Miezen, da es in diesem Spielmodus nicht zu lauten Geräuschen sowie hektischem Hüpfen des Balls kommen wird.Nicht nur automatisiert, darüber hinaus noch schlauJenes wunderbare Gadget für Stubentiger ist 100% automatisch und bietet 3 Spielmodi, in denen der Mini Ball gänzlich selbstständig mit der Miezekatze spielt und darüber hinaus auf die Aktionen der Mieze reagiert.Der einzigartige Spielmodus hilft der Katze intensiv zu spielen, dessen ungeachtet gleichzeitig auch reichlich Ruhe zu finden. Also überhaupt keine Sorge, dass sich die Fellnase überanstrengt oder sich der Effekt des Spielzeugs schnell abnutzt. Nach einem 10-Minütigen Spielzyklus kommt eine 30 Minuten Ruhephase. In dieser Periode muss die Samtpfote proaktiv mit dem Spielzeug spielen, damit der Mini Ball interagiert.Der Ball hat die geeignete Größe für eine MiezeIm Gegensatz zu weiteren elektrischen Bällen für Miezen am Markt, ist der Mini Ball nur so groß wie ein Tischtennisball und mit 60 Gramm außerdem merklich leichter. Nicht nur die Dimension, sondern darüber hinaus die Ummantlung, aus Kunstwolle, macht ebenjenes klasse Katzenspielzeug zum tollen Kumpel einer Katze.Eine komplette Liste der Anpassungen und Funktionen des Mini Ball 2.0 bekommen Sie auf der Netzpräsenz des Unternehmens https://katzenspielzeug-elektrisch.deDie Anpassungen an unserem Katzenspielzeug wurden vorgenommen, weil der Ball auf hartem Grund zu laut war. Ängstliche Katzen haben darauf erregt reagiert und unterhalb wohnende Nachbarn sich gestört gefühlt. Als Komponente der fortlaufenden Anstrengungen, das Benutzererlebnis für den Mini Ball zu verbessern, können die Katzenbesitzer sich jetzt an der Version 2.0 erfreuen.Oliver Brandt, Geschäftsführer, sagte dazu:"Unser Unternehmen hat rasch auf das Kundenfeedback reagiert und die Fertigung unmittelbar modifiziert. An diesem Beispiel erahnt man, wie nützlich konstruktives Kundenfeedback ist."Endkunden, die mehr über das Upgrade erfahren möchten oder die aktuellste Variante des Mini Balls kaufen möchten, können das unmittelbar über die Webseite https://katzenspielzeug-elektrisch.de machen.Pressekontakt:MHH Medien Handel GmbH02335-8859036sale@mhh-medien.deOriginal-Content von: MHH Medien Handel GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152188/4830930