Gold und Silber legten in der zu Ende gehenden Woche eine wahre Berg- und Talfahrt an den Tag. Nachdem es zunächst danach aussah, als wolle Silber nach oben ausbrechen, ging es in den folgenden Tagen deutlich nach unten. Der Silberpreis fiel von über 30 Dollar in den Bereich um 26 Dollar zurück. Noch heftiger erwischte es gestern Gold. Der Goldpreis kam unter die Räder und rutschte am Donnerstag unter die Marke von 1.800 Dollar.Die Frage ist: Wie tief geht es noch. "Wir sollten in den kommenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...