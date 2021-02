Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der ITRAXX Senior Financial notierte gestern den zweiten Tag in Folge unterhalb der 55-Tagelinie, so die Analysten der Helaba.Bemerkenswert sei zudem, dass die laufende, große Konsolidierung in Kürze abgeschlossen werden könnte. In der Regel sei dies nach 21-29 Tagen der Fall. Heute sei Tag 22. Weiterhin ziehe auch die Berichtssaison die Aufmerksamkeit auf sich. Die Deutsche Bank habe erstmals seit sechs Jahren wieder einen Gewinn verbuchen können. Dieser habe nach Abzug von Zinszahlungen für Nachranganleihen 113 Mio. EUR betragen. Im Jahr 2019 habe das Geldhaus einen Verlust in Höhe von 5,7 Mrd. EUR, insbesondere wegen der Kosten für den Konzernumbau, ausgewiesen. Besonders gut sei das Investmentbanking gelaufen. Die Risikovorsorge für faule Kredite sei deutlich auf 1,8 Mrd. EUR angehoben worden. ...

