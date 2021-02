LUKB hat eine nachrangige Tier 1-Anleihe über 200 Millionen Franken emittiert

Luzern, 05. Februar 2021 - Die Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) hat in Zusammenarbeit mit der Zürcher Kantonalbank eine nachrangige Additional Tier 1-Anleihe in der Höhe von 200 Millionen Franken emittiert. Damit will sie ihre Kapitalbasis weiter stärken.

Der Emissionspreis beträgt 100.00 %, der Zinsatz 2.00 %. Die Anleihe ist durch Standard & Poor's (S&P) mit BBB geratet. Sie ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 59 785 778; ISIN CH0597857785).

Wie bereits mehrfach kommuniziert, will die LUKB mit dieser Emission ihre Kapitalbasis weiter ausbauen. Die soeben abgeschlossene Emission ist nach den Jahren 2015, 2016, 2019 und 2020 bereits die fünfte dieser Art.

Kontaktperson

Dr. Daniel von Arx, Leiter Kommunikation und Mediensprecher

Luzerner Kantonalbank AG, Pilatusstrasse 12, 6003 Luzern

Telefon direkt +41 41 206 30 30, kommunikation@lukb.ch

lukb.ch, twitter.com/LuzernerKB