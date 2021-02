Ford kommt bei der Restrukturierung in Europa voran und verdoppelt trotz tiefroter Zahlen im Konzern seine Investitionen in die E-Mobilität. Statt der bisher bis 2022 geplanten 11,5 Milliarden Dollar will der zweitgrößte US-Autobauer nun bis 2025 rund 22 Milliarden Dollar in neue Batterieautos und Hybrid-Fahrzeuge stecken, wie der Konzern aus...

