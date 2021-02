Die GameStop-Kurse sind in nur fünf Handelstagen um 89 Prozent eingebrochen. Zuvor haben sich die Titel aber auch in nur einer Handelswoche mehr als verzehnfacht. Hedgefonds waren gezwungen, ihre Leerverkäufe in der GamesStop-Aktie glattzustellen - und das zu jedem Preis. Nachdem sich jetzt die Wogen etwas beruhigt haben, ist mit weiteren...

Den vollständigen Artikel lesen ...