In der Hoffnung auf einen Wachstumsschub für die Weltwirtschaft steigen weitere Anleger in die europäischen Aktienmärkte ein. Der Dax stieg am Freitag um 0,4 Prozent auf 14.111 Punkte und lag damit nur noch 20 Zähler unter seinem Rekordhoch von Anfang Januar. Der EuroStoxx50 stieg um bis zu 0,7 Prozent auf ein Zwölf-Monats-Hoch von 3666,91 Zählern.

