Am heutigen Tage kann RTL Group massiv zulegen. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund sieben Prozent an. Mit diesem Kurssprung kostet das Papier nun 46,88 EUR. Kommt jetzt die Rallye?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen jetzt die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2021!

Die Technische Analyse gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...