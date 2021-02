Die Aktie von Evotec ist im Laufe des Vormittags nach anfänglichen Gewinnmitnahmen zuletzt wieder ins Plus gedreht. Das Papier hat sich in den vergangenen Wochen sehr stark entwickelt. Im 1-Monatsvergleich gehört die Aktie von Evotec zu den besten 15 Werten im MDAX. Noch weiter vorne ist die Evotec-Aktie sogar im 6-Monatsvergleich zu finden. Hier rangiert das Papier mit einem Plus von 46 Prozent auf Rang 13.Der Titel profitiert dabei von einer ganzen Reihe positiver News in den vergangenen Wochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...