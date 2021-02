Grüner Rauch dringt nun auch in unserem Land immer mehr in den Markt und macht die Kurse High. Doch nicht jedes Investment ist ein positives Rauscherlebnis. In unserem Cannabis Aktienpaket gehen wir auf die Gewinner dieser Wachstumsbranche ein. Was steckt hinter der Cannabis-Euphorie? Cannabis - Marihuana, Weed, Pot, Dope, Herb, Motha, Bud, Kush, Cannabis. Auch nicht Botaniker dürften wissen, wovon wir reden. Diese sagen umwobene Pflanze, die über ...

