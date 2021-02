Der Branchenindex Euro-Stocks-Banks ist heue im Aufwand. Rückenwind geben zum Beispiel die Zahlen der französischen Großbank BNP Paribas. Das vergangene Jahr hat die Bank deutlich besser abgeschnitten, als von Analysten erwartet, was den Kurs nach oben schießen lässt. Die Aktie steht damit kurz vor einem charttechnischen Kaufsignal.Die BNP Paribas hat ihren Gewinnrückgang in der Corona-Krise trotz drohender Kreditausfälle im abgelaufenen Jahr in überraschend engen Grenzen gehalten. Unter dem Strich ...

