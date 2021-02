Für Sony (ISIN: JP3435000009; WKN: 853687) lief das Weihnachtsgeschäft glänzend. Demnach konnten die Japaner für das 3. Quartal des Fiskaljahres 2020/2021 (per Ende März) einen Umsatzanstieg von 9 % auf 2.7 Billionen Yen vermelden, zeitgleich schnellte der Nettogewinn sogar um 62 % auf 372 Milliarden Yen nach oben. Insgesamt profitierte die Firma von der Covid-19-Pandemie, da viele Verbraucher in Zeiten von Lockdowns und Ausgangssperren massiv in Produkte aus dem Bereich Unterhaltungselektronik investierten, wovon auch viele andere Player aus dem Sektor weltweit profitierten.Ein besonderer Erfolg gelang Sony mit der im November eingeführten Playstation 5, von der bis Ende Dezember 4.5 Millionen Stück verkauft wurden. Damit dürften die Asiaten im prestigeträchtigen Duell mit der neuen Xbox von Microsoft (ISIN: US5949181045; WKN: 870747) einen eindeutigen Sieg errungen haben. Zwar veröffentlichte Microsoft bei der Vorlage seiner jüngsten Quartalsbilanz keine konkreten Verkaufszahlen zu dem Produkt, allerdings schätzen Experten den Absatz lediglich auf 2.4 Millionen im selben Zeitraum, womit Sony einen grossen Vorsprung gegenüber den US-Amerikanern erarbeitet haben sollte.

