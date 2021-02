05.02.2021 - Die Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91) startet mit hoher Dynamik in das Geschäftsjahr 2021. Mit neuen Rekordständen zum Jahreswechsel - unter anderem beim Bitcoin als wichtigste Kryptowährung - blieb das Momentum auf Europas größter Krypto-Handelsplattform Bitcoin.de unvermindert hoch. Allein im Monat Januar 2021 erzielte die Bitcoin Group auf der Kryptowährungs-Handelsplattform Bitcoin.de das bisher drittbeste Monatsergebnis gemessen an den Provisionserlösen. Lediglich in den Monaten Januar 2018 und Dezember 2017 schnitt Bitcoin.de im historischen Vergleich auf Monatsbasis noch ...

