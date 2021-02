Der DAX setzt am Freitag seinen Aufwärtstrend fort und kratzt kurzzeitig an der Marke von 14.100. Richtige Kauflust will aber vor dem Wochenende nicht aufkommen, was daran liegen könnte, dass am Nachmittag wichtige Arbeitsmarktdaten aus den USA erwartet werden. Bis zum Rekordhoch ist es jedoch nur noch ein Wimpernschlag, und es scheint eine Frage der Zeit bis ein neues markiert werden kann. Mehr zum Thema im "DAX-Check" bei DER AKTIONÄR TV.

