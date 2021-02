DJ Austrian Airlines prüft weitere Sparmaßnahmen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die anhaltenden Reisebeschränkungen und Impfstoff-Lieferschwierigkeiten bereiten Austrian Airlines weiter Probleme. Wie die Lufthansa-Tochter mitteilte, steigt die Nachfrage langsamer an als angenommen. Die Fluggesellschaft prüft nun weitere strukturelle Maßnahmen, um mehr zu sparen.

"Dank des Finanzierungspakets vom letzten Frühjahr und unserer konsequenten Spardisziplin haben wir weiterhin eine ausreichend gefüllte Kasse", sagte CEO Alexis von Hoensbroech. "Aber die zweite Welle und die neuerlichen Lockdowns haben uns wichtige Reserven gekostet." Die Airline werde nun gegensteuern.

So will Austrian die bereits angekündigte Halbierung der Büroflächen in der Zentrale schon bis Sommer statt Herbst umsetzen. Zudem wird die Kurzarbeit für die rund 6.400 Mitarbeiter verlängert. Zu den möglichen zusätzlichen Maßnahmen, die nun geprüft werden, machte Austrian keine näheren Angaben.

Austrian geht von einer "merklichen Markterholung" im Sommer aus. Aktuell liegt das Angebot für den Winterflugplan, der noch bis März gilt, bei 15 Prozent. Austrian hatte eigentlich mit einem Angebot von bis zu 50 Prozent des Vorkrisenniveaus gerechnet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2021 06:00 ET (11:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.