Der kalifornische Entwickler von Covid-19-Testkits hat einen Emissionspreis von 17 $ festgelegt und kann per Herausgabe von 9 Mio. Aktien brutto 153 Mio. $ hereinholen. Nasdaq-Handel unter dem Kürzel LHDX beginnt heute. Die Emissionsspanne reichte von 15 bis 17 $.



LUCIRA wurde 2013 gegründet und 60 Beschäftigte. Das von LUCIRA entwickelte Test-Kit verspricht Ergebnisse mit klinisch relevanter Genauigkeit innerhalb von 30 Minuten. Im November war eine Notfallzulassung durch die FDA erteilt worden. Personen ab 14 Jahren sind in der Lage, den Test inklusive Abstrich selbst durchzuführen, so LUCIRA. Weitere Daten dazu: Der Test kostet 50 $ und ihm wird eine Genauigkeit von 94 % zugestanden. Mehr als 600 Mio. $ Börsenwert stehen gegen Nullumsatz und rund 20 Mio. $ Verlust in den ersten neun Monaten 2020.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



