DJ Chevron will Noble Midstream vollständig übernehmen

Von Tomi Kilgore

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Energiekonzern Chevron will den Infrastrukturbetreiber Noble Midstream vollständig übernehmen. Chevron hält bereits die Mehrheit an dem Unternehmen, und will für die restlichen Anteile nun eigene Aktien eintauschen. Die Transaktion bewertet die Noble Midstream L.P. insgesamt mit rund 1,13 Milliarden US-Dollar. Das Buyout-Angebot von Chevron lässt die Noble-Midtream-Aktie im vorbörslichen US-Handel um 6,6 Prozent steigen. Chevron legt um 0,8 Prozent zu.

Chevrons Tauschofferte bewertet die Aktien von Noble Midstream mit 12,47 Dollar, was dem Schlusskurs der Aktien vom Donnerstag entspricht. Die Konditionen der Transaktion müssen noch ausgehandelt und vom Board von Noble Midstream genehmigt werden. Es gebe keine Garantie dafür, dass ein Geschäft abgeschlossen wird, teilten beide Unternehmen mit.

Die Aktie von Noble Midstream ist in den vergangenen drei Monaten bis Donnerstag um 53,8 Prozent gestiegen, während die Chevron-Aktie um 23,4 Prozent und der S&P 500 um 10,3 Prozent zugelegt hat.

