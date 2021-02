Google verpasst seinen Pixel-Smartphones Fitnesstracking-Funktionen: Per Software-Update sollen sie ab März zur Messung von Puls und Atem eingesetzt werden können. Weitere Android-Smartphones sollen das Feature später erhalten. Ab März 2021 will Google seine Pixel-Smartphones mit neuen Gesundheits-Funktionen versehen, mit der die rückseitigen Kameras zur Puls- und Atemfrequenzmessung verwendet werden können. Die Daten lassen sich dem Hersteller zufolge in der Google-Fit-App speichern. Gesundheitliche Probleme lassen sich mit den Funktionen aber nicht zuverlässig erkennen, sie dienen lediglich zur Messung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...