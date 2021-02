Nokia hat Mühe, sich auf dem Vorjahresniveau zu halten. Das 4. Quartal fiel unerwartet schwach aus und das auch noch in allen wichtigen Bereichen. Das Unternehmen schaffte es nicht, das Umsatzniveau des Vorjahresniveaus zu erreichen und wies obendrein einen sehr hohen Verlust aus, der auch das Gesamtjahr ins Minus zog.Das 4. Quartal ist für Nokia traditionell das wichtigste. Die Kundschaft investiert in den letzten drei Monaten des Jahres am stärksten, da man die Budgets noch ausschöpfen möchte, um im Folgejahr keine Kürzungen hereinzubekommen. Entsprechend stark steigt bei Nokia der Umsatz und sorgt im Jahresvergleich üblicherweise für neues Wachstum. Nicht so 2020.Obwohl Huawei aus dem Rennen ist, weist Nokia einen Umsatzrückgang im Jahresvergleich aus. Man erlöste 6,57 Mrd. Euro und blieb damit -5 % unter dem 4. Quartal 2019. Nokia gibt den währungsbereinigten Vergleich mit +1 % an. Der grösste Umsatzrückgang kommt ausgerechnet aus dem wichtigsten Geschäftsfeld. Der Bereich Networks, wozu der Aufbau der 5G-Mobilfunknetzwerke zählt, macht mehr als drei Viertel des Umsatzes aus. Der Bereich wies im Jahresvergleich einen Rückgang um gleich -7 % aus. Im Gesamtjahr sank der Konzernumsatz somit um -6 % auf 21,87 Mrd. Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...