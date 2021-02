Berlin (ots) - Unwetterartige Schneefälle im nördlichen Deutschland, tauwetterbedingtes Hochwasser im Süden, dazwischen gefrierender Regen: Die nächsten Tage stellen die Feuerwehren wie auch die Bevölkerung in Deutschland wetterbedingt vor große Herausforderungen. "Vorbereitung ist wichtig - sowohl bei den Einsatzkräften als auch bei den Bürgerinnen und Bürgern", erklärt Frank Hachemer, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV). Er appelliert, sowohl den aktuellen Wetterbericht zu verfolgen als auch Warn-Apps (NINA, KatWarn) zu verwenden, die über akute Gefahren informieren. "Umsichtiges Verhalten ist der beste Schutz", so der DFV-Vizepräsident.Unter www.feuerwehrverband.de/wintergefahren/ gibt der DFV zahlreiche Tipps zu verschiedensten Aspekten des Winterwetters.Hinweise für die Bevölkerung:- Sicherheit zu Hause- Sicherheit auf Winterstraßen- Sicherheit beim Winterausflug- Verhalten in Flutgebieten- Gut informiert mit Warn-AppsHinweise für die Feuerwehr:- Fachempfehlung "Winterfit!" (Vorbereitung von Feuerwehrhaus und Löschwasserversorgung, Geräte und Fahrzeuge, Personal und Einsatz)- Fachempfehlung "Schneelastmessung und Schneeräumung" (Vorbereitung für Einsätze in der Schneeräumung im Rahmen der Gefahrenabwehr)- Feuerwehr-Wetterinformationssystem des Deutschen Wetterdienstes"In ganz Deutschland ist mehr als eine Million Menschen ehren- und hauptamtlich in den Feuerwehren aktiv und bereit für den Wintereinsatz", dankt Hachemer für das Engagement.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 030-28 88 48 823oestreicher@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/4831252