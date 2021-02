Stuttgart (ots) - 130 Prozent Steigerung bei den Wiedergaben und deutlich längere Verweildauer in 2020Die ARD-Audiothek erfreut sich immer größerer Beliebtheit bei den Nutzer*innen. Im gesamten Jahr 2020 stiegen die Wiedergaben um mehr als 130 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf über 54 Millionen. Auch die zeitliche Dauer, die Nutzer*innen in der Audiothek verbrachten, nahm um 184 Prozent auf mehr als 18 Millionen Stunden zu. Seit September 2020 überschreiten die monatlichen Wiedergaben die Fünf-Millionen-Marke. Der Januar verzeichnet mit fast sechs Millionen Wiedergaben den bislang höchsten Wert.Die Audiothek und das Corona-VirusZum Erfolg tragen verschiedene Formate bei: allen voran der Podcast "Das Coronavirus-Update" (NDR) mit den beiden Virologen Christian Drosten und Sandra Ciesek und fast fünf Millionen Wiedergaben. "Kekulés Corona-Kompass" (MDR) erreichte mehr als 1,2 Millionen Wiedergaben. Um dem großen Informationsbedürfnis der Nutzer*innen im vergangenen Jahr nachzukommen, erstellte die ARD-Audiothek eigens eine Rubrik "Corona". Sie fand besonders während des ersten Lockdowns regen Zuspruch und belegt mit rund 6,6 Millionen Wiedergaben den zweiten Platz innerhalb der Rubriken.Hörspiele und Krimi-Podcasts am beliebtestenHoch in der Gunst der Nutzer*innen und an erster Stelle stehen Hörspiele und Krimiformate wie der "ARD Radio Tatort" oder "Kein Mucks! Der Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka" (RB). Zusammen lagen diese fiktionalen Formate bei fast 13 Millionen Wiedergaben.Kai Gniffke: Bedürfnisse der Nutzenden noch mehr im BlickKai Gniffke, Intendant des für die ARD-Audiothek federführenden SWR: "Der Audio-On-Demand-Markt wird sich weiter entwickeln und wir werden noch besser auf die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer reagieren: Momentan arbeiten wir daran, dass die ARD-Audiothek noch mehr Spaß macht, zum Beispiel mit noch besseren Vorschlägen und einem runderen Nutzungserlebnis."Menschen suchen WissenZu den seit Jahren bevorzugt aufgesuchten Sendereihen gehören "radioWissen" (BR) und "Wissen" (SWR) mit zusammen fast zwei Millionen Wiedergaben. Diese Rubrik steht an dritter Stelle in der Beliebtheit der Hörer*innen, gefolgt von den Rubriken Comedy und Doku & Reportage.Eine der fünf starken Digitalmarken - die ARD-AudiothekDigitale Audio-Angebote entwickeln sich dynamisch und die Zahl der digitalaffinen Audio-Nutzer*innen wächst stetig. Um diesen Nutzer*innen das bestmögliche Angebot zu bieten, stärkt die ARD mit ihrer Fokussierung auf die fünf starken Digitalmarken (Audiothek, Mediathek, Tagesschau, Sportschau, KiKA) auch die Audiothek als gemeinsame Plattform für die vielfältige digitale Audio-Welt der ARD.Weitere Informationen unter: http://swr.li/ard-audiothekPressekontakt: Anja Görzel, Tel. 0711 929 11046, anja.goerzel@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4831296