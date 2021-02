DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Erster Orderrückgang für deutsche Industrie seit April

Die deutsche Industrie hat im Dezember den ersten Rückgang der Industrieaufträge nach sieben monatlichen Anstiegen in Folge verzeichnet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sanken die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 1,9 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 6,4 (November: 6,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Volkswirte hatten nur einen monatlichen Rückgang von 0,8 Prozent prognostiziert. Ökonomen interpretierten die Daten unterschiedlich: Während manche Experten weitere Rückschläge erwarten, sehen andere eine Rückkehr zum Alltag.

Ansteckendere Varianten breiten sich in Deutschland aus

Die deutlich ansteckendere Coronavirus-Variante, die zuerst in Großbritannien entdeckt wurde, breitet sich in Deutschland aus. Die Variante B.1.1.7 sei bis Anfang dieser Woche in 13 Bundesländern nachgewiesen worden, sagte der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, in Berlin. Die Virusvariante mache inzwischen einen Anteil "von etwas weniger als 6 Prozent" aus und sei in den vergangenen Wochen "immer häufiger" nachgewiesen worden. "Sars-CoV-2 ist gefährlicher geworden", warnte Wieler.

PEI optimistisch bei Vakzin-Schutz gegen Virusvarianten

Das bundeseigene Paul-Ehrlich-Institut (PEI) sieht Chancen, dass einige Corona-Impfstoffe auch gegen neue Virusvarianten wirken können. Laborergebnisse zeigten, dass die Mutationen in den Seren von Menschen, die mit der Vakzine von Biontech und Pfizer geimpft worden seien, "gut abgefangen werden", sagte der Präsident der nationalen Zulassungsstelle für Arzneimittel, Klaus Cichutek, in Berlin. Zum Impfstoff des US-amerikanisches Pharmaunternehmen Novavax lägen zwar Daten vor, wonach dieser in Südafrika mit der ursprünglichen Variante zu 90 Prozent fertig werde, aber die Wirksamkeit bei der mutierten Variante zu 60 Prozent reduziert werde.

Giffey will noch im Februar Lockerungen in Schulen und Kitas

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat sich für Lockerungen in Schulen und Kitas noch im Februar ausgesprochen. "Wenn es weiter in diesem positiven Sinne geht, dann finde ich schon, dass auch in Februar noch zumindest eine schrittweise Lockerung passieren sollte", sagte sie dem RBB. Die Politikerin sprach sich für einen bundesweit einheitlichen Stufenplan aus. Das habe sie mit den Ländern bereits vereinbart. Es gebe "da ganz klar auch ein einheitliches Vorgehen in Richtung Öffnungsschritte hin zu einem eingeschränkten Regelbetrieb".

Freie Beschäftigte in den Darstellenden Künsten bekommen Neustarthilfe

Die Bundesregierung schafft im Rahmen der Überbrückungshilfe 3 ein zusätzliches Modul für den Kulturbereich. Das haben Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) laut einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters (CDU), vereinbart. Neben den Soloselbstständigen und den "unständig Beschäftigten" sollen auch die "kurz befristet Beschäftigten in den Darstellenden Künsten" Hilfen von bis zu 7.500 Euro für den sechsmonatigen Zeitraum Januar bis Juni 2021 beantragen können.

Scholz will Steuern auf Tabak erhöhen - Magazin

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) plant nach Informationen des Nachrichtenmagazins Der Spiegel eine merkliche Erhöhung der Tabaksteuern. Vom 1. Januar 2022 an soll die Steuer laut den Angaben in fünf Jahresschritten ansteigen. Die Abgaben auf eine Packung mit 20 Zigaretten würden nach dem Konzept von Scholz Jahr für Jahr jeweils um 5 Cent steigen. Der Preis für Drehtabak soll um bis zu 15 Cent je Päckchen angehoben werden, die Preise für Zigarren und Zigarillos sollen entsprechend steigen.

Frankreichs Verfassungsrat billigt "Anti-Huawei-Gesetz"

Der französische Verfassungsrat hat die strengen Auflagen für den chinesischen Telekomausrüster Huawei gebilligt. Das Gesetz, mit dem die Regierung Spionage oder Sabotage aus China unterbinden will, sei mit der französischen Verfassung vereinbar, erklärte der Rat am Freitag in Paris. Die Regeln betreffen vor allem den neuen Mobilfunkstandard 5G.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz/SNB: Währungsreserven Jan 902,407 Mrd CHF

Schweiz/SNB: Währungsreserven betrugen im Dez 898,377 Mrd CHF

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2021 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.