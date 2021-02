Die Aktie von Ballard Power schraubt sich heute auf ein neues 10-Jahres-Hoch und hat auf Monatssicht ganze 73% an Wert zugelegt. In der Zehn-Jahres-Betrachtung haben Aktionäre mit der Ballard Power-Aktie per saldo 2100,5% gewonnen, was einer jährlichen Performance von im Mittel 36,2% entspricht. Ein Einsatz in Höhe von 10.000 Euro wäre damit auf 220.055 Euro geklettert. Die...

Den vollständigen Artikel lesen ...