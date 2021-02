HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach vorläufigen Zahlen für 2020 auf "Buy" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach der Telefonkonferenz im Anschluss an die Zahlenvorlage habe er den Eindruck gewonnen, dass sich das Management nicht mehr dem Engagement im Autobereich verpflichtet sehe und offen für Gespräche mit potenziellen Käufern wäre. Cohrs glaubt daher, dass für Rheinmetall nun die Umwandlung in einen reinen Rüstungskonzern in Frage kommen könnte./la/gl



