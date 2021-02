Darum geht's im Video: Im noch jungen Börsenjahr steht der DAX kurz davor, erneut ein neues Allzeithoch zu markieren - die Lage am deutschen Aktienmarkt könnte also besser nicht sein, oder? Doch Tobias Kramer, Herausgeber des Zertifikateberaters, mahnt im Interview: Um die Erwartungen der Analysten zu erfüllen, müssten die Gewinne der Unternehmen unglaublich steigen. Eine gefährliche Situation? 00:00 - Unternehmensgewinne & Index-Stände 06:46 - Wie fändest Du ein solches Video? 10:07 - Vorteil der USA gegenüber dem DAX? 11:50 - Buffet Indikator: Was sagt das Orakel? 15:12 - Erleben wir nochmal Zinsen? 18:03 - Neues Steuergesetz & Börse... - Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/