Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 05.02.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 654 internationalen Medien
Sondermeldung: Freitag letzte Einstiegsgelegenheit vor der Neubewertung?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2QA1Z ISIN: GB00BN4R5Q82 Ticker-Symbol: NTK1 
Frankfurt
05.02.21
14:50 Uhr
0,600 Euro
+0,080
+15,38 %
Branche
Gesundheitswesen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
NETSCIENTIFIC PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NETSCIENTIFIC PLC 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
NETSCIENTIFIC
NETSCIENTIFIC PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
NETSCIENTIFIC PLC0,600+15,38 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.