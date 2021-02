DJ WOCHENVORSCHAU/8. bis 14. Februar (6. KW)

=== M O N T A G, 8. Februar 2021 *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Jena *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Februar 10:40 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede beim virtuellen Gebäudetag "Building the Future" 11:00 DE/Bundesregierung, Sitzung des Corona-Kabinetts, Berlin 14:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 17:15 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Debatte im Europäischen Parlament zum EZB-Jahresbericht 2019 D I E N S T A G, 9. Februar 2021 *** 07:00 DE/Teamviewer AG, ausführliches Jahresergebnis (10:45 Telefonkonferenz), Göppingen *** 07:00 DE/Osram Licht AG, ausführliches Ergebnis 1Q (08:30 Telefonkonferenz), München *** 07:00 DE/Ceconomy AG, ausführliches Ergebnis 1Q , Düsseldorf 07:00 AT/AMS AG, Ergebnis 4Q, Schloss Premstätten *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Linz 07:50 DE/Home24 SE, Trading Update zum Jahresergebnis, Berlin *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Dezember und Gesamtjahr 2020 *** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1Q (09:00 Presse-Telefonkonferenz), Hannover 08:00 DE/DMG Mori AG, Jahresergebnis, Bielefeld *** 08:05 FR/Total SE, Ergebnis 4Q, Courbevoie 10:30 DE/Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW), Online-PK zur Umfrage "Mittelstand und Corona-Hilfen" *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Januar 12:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 4Q, Wilmington *** 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 4Q, Wien *** 22:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q, San Jose *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 4Q, Venlo 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 4Q, Siena - GB/MSCI, vierteljährliche Index-Überprüfung, London M I T T W O C H, 10. Februar 2021 *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Januar *** 06:45 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 4Q, Paris 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 4Q, Stavanger *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz), Duisburg/Essen 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam 07:00 NL/Heineken NV, Jahresergebnis, Amsterdam 07:15 DE/Dic Asset AG, Jahresergebnis, Frankfurt *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update zum Jahresergebnis, Berlin 07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Heidelberg *** 07:35 DE/Jenoptik AG, Jahresergebnis, Jena *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Januar (endgültig) 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt 08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 4Q, Kopenhagen *** 08:45 FR/Industrieproduktion Dezember *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:00 DE/Ifo-Präsident Fuest, PK zu Strategien aus der Corona-Krise, Berlin 10:00 DE/Siemens Energy AG, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 4 Mrd EUR *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q, Atlanta 12:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 4Q, Baltimore 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q, Detroit *** 14:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Konferenz mit den Länder- Ministerpräsidenten zur Corona-Lage, Berlin *** 14:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an einem Webinar der Zeitschrift "Economist" *** 14:00 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede (online) bei Bruegel- Veranstaltung zu digitalem Euro *** 14:30 US/Verbraucherpreise Januar *** 14:30 US/Realeinkommen Januar *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:45 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Jahresergebnis, Paris *** 18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 1Q, Düsseldorf *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 4Q, Frankfurt *** 20:00 US/Fed-Chairman Powell, Rede (via Webcast) beim Economic Club of New York *** 22:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco *** - NL/Adyen NV, Ergebnis 2H, Amsterdam *** - JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 9 Monate, Toyota City - AU/Cimic Group Ltd, Jahresergebnis, St. Leonards D O N N E R S T A G, 11. Februar 2021 *** 06:50 CH/Zurich Insurance Group AG, Jahresergebnis, Zürich *** 07:00 DE/Commerzbank AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 Online-BI-PK; 14:30 virtueller Capital Markets Day), Frankfurt *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Januar, Frankfurt 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 4Q, Mannheim *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 4Q, Luxemburg *** 07:00 FR/Schneider Electric SA, Jahresergebnis, Rueil-Malmaison 07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 4Q, Paris 07:30 NL/Aegon NV, Ergebnis 2H, Den Haag 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 4Q, Mailand 07:35 DE/RIB Software SE, Jahresergebnis, Stuttgart *** 08:00 DE/Großhandelspreise Januar 08:00 DE/Amadeus Fire AG, Jahresergebnis, Frankfurt *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 4Q, London *** 08:00 GB/Relx plc, Jahresergebnis, London *** 09:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Regierungserklärung im Bundestag zum Stand der Corona-Pandemie, Berlin *** 09:00 DE/Deutsche Börse AG, BI-PK (13:30 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Frankfurt *** 10:00 DE/Metro AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 1Q 10:00 DE/Aurubis AG, Online-HV 10:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Strategie-Update 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Jahres-PK, Berlin *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 4Q, Purchase *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 17:00 DE/Deutsche Bank, Neujahrsempfang (digital) mit Grußwort von Bundeskanzlerin Merkel und Rede von Bundeswirtschaftsminister Altmaier *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis, Clichy *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q, Burbank - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht - Verkürzter Börsenhandel Singapur, Hongkong - Börsenfeiertag China, Japan, Südkorea F R E I T A G, 12. Februar 2021 *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1Q, Mannheim *** 08:00 GB/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 08:00 GB/BIP Dezember *** 08:00 GB/Handelsbilanz Dezember *** 08:00 GB/Industrieproduktion Dezember *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Januar 09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin 10:00 DE/Siemens Healthineers AG, Online-HV 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/ING-DiBa AG, BI-PK (virtuell) *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Februar (1. Umfrage) - EU/Ratingüberprüfungen für Irland (Moody's), Lettland (S&P), Litauen (Moody's und S&P), Norwegen (Fitch), Schweden (S&P), Ungarn (Fitch und S&P) - Börsenfeiertag Hongkong, China, Südkorea, Singapur S O N N T A G, 14. Februar 2021 - ES/Regionalwahlen in Katalonien ===

