Noch muss sich München nicht warm anziehen. Aber erstaunlich ist es schon, mit welchem Tempo Berlin - früher Kapitalmarkt-Diaspora - in Sachen börsennotierte Unternehmen aufholt. Mit der jetzt erfolgten Notizaufnahme der Auto1 Group hat die Hauptstadt mittlerweile sogar das fünfte Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung nördlich von 10 Mrd. Euro an Bord. Mit dabei sind Highflyer ... The post Top-Ranking der Börsenstädte: Berlin prescht weiter vor appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...