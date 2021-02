Der zweitgrößte US-Autobauer Ford ist zum Jahresende tief in die roten Zahlen geraten, will seine Investitionen in Elektrofahrzeuge aber dennoch kräftig erhöhen. Im vierten Quartal fiel unter dem Strich ein Verlust von 2,8 Milliarden Dollar (2,3 Milliarden Euro) an, wie Ford am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Dennoch soll weiter investiert werden. Die konzernweiten Erlöse gingen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um neun Prozent auf 36 Milliarden Dollar zurück. Im seit langem kriselnden Europageschäft gab es jedoch einen Lichtblick, hier stieg ...

